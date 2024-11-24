Индонезия снова забраковала iPhone 16 и сочла $100 млн от Apple недостаточными

Опубликовано 24 ноября 2024, 16:301 мин.
Индонезия снова забраковала iPhone 16 и сочла $100 млн от Apple недостаточнымиДля Apple переговоры закончилась неудачей
Переговоры между Apple и министерством промышленности Индонезии для американской корпорации закончились провально: ведомство отказалось считать $100 млн, предлагаемые компанией, достаточными для инвестирования в экономику страны.
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Не помогли даже гарантии, что производитель iPhone 16 откроет в Индонезии исследовательские лаборатории, запустит производство компонентов для своих устройств, включая сеточки для наушников AirPods Max, и создаст кластер для подготовки разработчиков. Власти выдвинули новое требование: для возвращения Apple на рынок Индонезии необходимы финансы более $100 млн и локализация производства продукции Apple, прежде всего iPhone 16, на 40%.
Сейчас последнее поколение айфонов не соответствует критериям страны. Поэтому Apple, которая лоббирует импорт своей продукции в Индонезию, должна инвестировать более $100 млн и предпринять другие меры.