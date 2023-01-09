Infinix и JBL объединились для создания аудиофильских смартфонов

Infinix будет использовать звуковую экспертизу и технологические наработки JBL в своих устройствах. Так, новое поколение смартфонов серии Infinix NOTE обзаведётся качественной звуковой системой.

Первые телефоны Infinix NOTE со звуком JBL выйдут в середине 2023 года. Пока устройства находятся на стадии разработки.