Infinix и JBL объединились для создания аудиофильских смартфонов

16:20, 09 января 2023
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Infinix и JBL объединились для создания аудиофильских смартфоновВыйдут летом
Infinix сообщила, что будет применять в будущих смартфонах технологии JBL, компании, производящей акустику и аудиотехнику.
Фото: Infinix
Infinix будет использовать звуковую экспертизу и технологические наработки JBL в своих устройствах. Так, новое поколение смартфонов серии Infinix NOTE обзаведётся качественной звуковой системой.
Первые телефоны Infinix NOTE со звуком JBL выйдут в середине 2023 года. Пока устройства находятся на стадии разработки.