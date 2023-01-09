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16:20, 09 января 2023
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Infinix и JBL объединились для создания аудиофильских смартфонов

Выйдут летом

Infinix сообщила, что будет применять в будущих смартфонах технологии JBL, компании, производящей акустику и аудиотехнику.

Infinix и JBL объединились для создания аудиофильских смартфонов

Фото: Infinix

Infinix будет использовать звуковую экспертизу и технологические наработки JBL в своих устройствах. Так, новое поколение смартфонов серии Infinix NOTE обзаведётся качественной звуковой системой.

Первые телефоны Infinix NOTE со звуком JBL выйдут в середине 2023 года. Пока устройства находятся на стадии разработки.

Источник:Infinix
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