Infinix Note 30 получил лишь 5.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

После снятия задней крышки у Infinix Note 30 5G вам нужно будет открутить ещё 16 винтиков. Только так вы сможете увидеть, что находится внутри этого смартфона.

Основная плата у Infinix Note 30 закреплена при помощи четырёх винтов. На этой плате находится, например, основная камера на 108 МП, датчик глубины на 2 МП, фронтальная камера на 16 МП, датчик приближения, фронтальная вспышка.