Infinix Note 30 получил лишь 5.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Infinix Note 30 получил лишь 5.5 баллов из 10 за ремонтопригодностьИ вот почему
В рамках одного из выпусков на PBKreviews на YouTube эксперт полностью разобрал новый Infinix Note 30 и выяснил, легко ли будет его починить при поломке.
После снятия задней крышки у Infinix Note 30 5G вам нужно будет открутить ещё 16 винтиков. Только так вы сможете увидеть, что находится внутри этого смартфона.
Основная плата у Infinix Note 30 закреплена при помощи четырёх винтов. На этой плате находится, например, основная камера на 108 МП, датчик глубины на 2 МП, фронтальная камера на 16 МП, датчик приближения, фронтальная вспышка.
Для извлечения аккумулятора производитель добавил специальный «язычок». Благодаря им достать батарею можно довольно легко.
Если вы захотите заменить экран у Infinix Note 30 5G, то вам нужно будет снять заднюю крышку, затем открутить все винты на задней части корпуса, отсоединить кабель аккумулятора и кабель экрана, достать сам аккумулятор. После этого вы сможете поменять дисплей на новый.
Вывод
Эксперт PBKreviews дал Infinix Note 30 за ремонтопригодность только 5,5 баллов из 10. Из них 1 балл из 2-х - за расположение элементов и время ремонта, 1 балл из 2-х - за простоту поиска нужных элементов, 0,5 балла из 2-х - за простоту замены экрана, 1,5 балла из 2-х - за простоту замены батареи, 1,5 балла из 2-х - за простоту замены остальных запчастей.