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Сегодня в 18:12
Infinix объявил распродажу бюджетных смартфонов со скидками до -41%Акция продлится с 23 по 28 августа
Компания Infinix сообщила, что будет участвовать в акции TMall «Неделя подарков». В рамках распродажи можно будет купить недорогие смартфоны с большими скидками.
Акция продлится с 10:00 23 августа до 10:00 28 августа. Отмечается, что в первые 30 минут акции некоторые модели можно будет купить со скидкой до 41%.
Вот столько будут стоить смартфоны с учётом акции, купонов и промокодов:
- HOT 10 Lite, 2 + 32 ГБ — 5990 рублей;
- HOT 10 Play, 2 + 32 ГБ — 6690 рублей;
- HOT 10 Play, 4 + 64 ГБ — 7990 рублей;
- HOT 10S, 4 + 64 ГБ — 8990 рублей;
- HOT 10S, 4 + 128 ГБ — 9690 рублей;
- NOTE 10 Pro, 6 + 64 ГБ — 12 990 рублей;
- NOTE 10 Pro, 8 + 128 ГБ — 13 690 рублей.
Стоит отметить, что эти цены указаны без дополнительной скидки, которая будет доступна в первые полчаса акции.