Infinix объявил распродажу бюджетных смартфонов со скидками до -41%

Акция продлится с 10:00 23 августа до 10:00 28 августа. Отмечается, что в первые 30 минут акции некоторые модели можно будет купить со скидкой до 41%.

Вот столько будут стоить смартфоны с учётом акции, купонов и промокодов:

Стоит отметить, что эти цены указаны без дополнительной скидки, которая будет доступна в первые полчаса акции.