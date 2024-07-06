Infinix объявил скидки и двухлетнюю гарантию в честь 3-летия работы в РФ

Покупатели могут воспользоваться специальными предложениями на широкий ассортимент устройств, включая такие смартфоны, как Infinix GT 20 Pro. (было ₽41 990, стало ₽36 990 за вариант с 12 Гб RAM) и серия NOTE 40. GT 20 Pro выделяется своим AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц и процессором Dimensity 8200 Ultimate.

Кроме того, Infinix предлагает расширенную гарантию для пользователей, активировавших модели GT 20 Pro и NOTE 40 Pro+ 5G (было ₽36 990, стало ₽31 990) до 14 сентября 2024 года. В рамках празднования проводятся мероприятия в официальных группах VK и Telegram, где активные фанаты могут выиграть ценные призы.

Для тех, кому нужны ноутбуки, по сниженным ценам предлагаются Infinix INBOOK Y3 Max с процессорами Intel Core™ i3 и i5.