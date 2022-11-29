Infinix объявила российские цены новых бюджетных смартфонов серии Hot 20

Смартфон HOT 20S 8 ГБ + 128 ГБ стоит 18 990 рублей, HOT 20 6 ГБ + 128 ГБ — 16 990 рублей, HOT 20i 4 ГБ + 128 ГБ — 13 990 рублей, а версия 6 ГБ + 64 ГБ — 11 990 рублей. Посмотреть список магазинов, где продаются смартфоны, можно по этой ссылке.

Все три устройства линейки HOT получили игровые процессоры MediaTek, а также поддержку технологии расширения памяти. В HOT 20i память, например, можно увеличить на 3 ГБ. У трёх моделей установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.