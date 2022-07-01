Infinix объявила скидки до 8000 рублей на смартфоны в России

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Infinix объявила скидки до 8000 рублей на смартфоны в РоссииВ честь годовщины выхода на рынок
Компания Infinix объявила о том, что отмечает первую годовщину выхода на российский рынок. В честь этого началась распродажа смартфонов, а ещё все пользователи, купившим устройств в июле, получат 6 месяцев дополнительной гарантии.
К празднику также приурочили старт продаж флагманского смартфона Infinix NOTE 12 VIP. Он поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, частоту обновления экрана 120 Гц, а ещё оснащён камерой на 108 Мп. Первое время Infinix NOTE 12 можно купить за 26 990 рублей вместо 32 990 рублей.
Скидки на смартфоны в рамках акции могут достигать 8000 рублей. Подробную информацию можно найти на сайте компании. Помимо распродаж будут проведены розыгрыши в официальной группе Infinix во «ВКонтакте».