Infinix объявила скидки до 8000 рублей на смартфоны в России

К празднику также приурочили старт продаж флагманского смартфона Infinix NOTE 12 VIP. Он поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, частоту обновления экрана 120 Гц, а ещё оснащён камерой на 108 Мп. Первое время Infinix NOTE 12 можно купить за 26 990 рублей вместо 32 990 рублей.

Скидки на смартфоны в рамках акции могут достигать 8000 рублей. Подробную информацию можно найти на сайте компании. Помимо распродаж будут проведены розыгрыши в официальной группе Infinix во «ВКонтакте».