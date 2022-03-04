Infinix пообещала удерживать низкие цены на смартфоны в России

Сообщается, что в акции примут участие крупные партнёры бренда в России: DNS, Ozon, RBT, WildBerries, Ситилинк. Компания пояснила, что приняла такое решение на фоне резкого роста курса валюты и изменений стоимости электроники в стране из-за повышенного спроса. В Infinix утверждают, что «интересы пользователей всегда были и остаются приоритетом для компании».

Сейчас в России представлено большинство актуальных смартфонов бренда — линейки SMART, HOT, NOTE и ZERO. SMART — это начальная линейка смартфонов, HOT — среднеуровневая, NOTE — линейка с продвинутыми фотовозможностями, ZERO — флагманская.