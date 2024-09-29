Infinix представила свой первый смартфон-раскладушку Zero Flip всего за $600

Опубликовано 29 сентября 2024, 16:121 мин.
Infinix представила свой первый смартфон-раскладушку Zero Flip всего за $600Складной смартфон с неплохими характеристиками по умеренной цене
Infinix официально представила свой первый складной смартфон, Zero Flip. Это устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020 и имеет 6,9-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением full-HD+ и 3,64-дюймовый AMOLED внешний экран, оба с частотой обновления 120 Гц. Zero Flip, между прочим, разработан с нулевым зазором на шарнире в закрытом виде.
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Смартфон предлагает неплохую производительность с до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ основной памяти, а также поддержкой виртуальной оперативной памяти. Двойная камера на задней панели включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельную широкоугольную камеру, обе способны записывать видео в 4K. Для селфи пользователи могут наслаждаться 50-мегапиксельной фронтальной камерой.
Infinix Zero Flip питается от батареи на 4,720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт. Цена составляет 600 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, доступен в двух цветах: Blossom Glow и Rock Black.