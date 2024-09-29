Infinix представила свой первый смартфон-раскладушку Zero Flip всего за $600

Смартфон предлагает неплохую производительность с до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ основной памяти, а также поддержкой виртуальной оперативной памяти. Двойная камера на задней панели включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельную широкоугольную камеру, обе способны записывать видео в 4K. Для селфи пользователи могут наслаждаться 50-мегапиксельной фронтальной камерой.

Infinix Zero Flip питается от батареи на 4,720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт. Цена составляет 600 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, доступен в двух цветах: Blossom Glow и Rock Black.