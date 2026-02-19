Infinix представила в России три новых смартфона NOTE 60, у одного сзади пиксельный экран

Модель получила процессор Snapdragon 7s Gen 4 5G. Главная «фишка» — пиксельный дисплей на задней панели. При звонке или уведомлении там загораются пиксели. Можно настроить свои узоры, анимированные эмодзи или даже играть в мини-игры. Основной 6,78-дюймовый экран имеет разрешение 1,5K, частоту 144 Гц и пиковую яркость 4500 нит. Батарея на 6500 мАч, проводная зарядка 90 Вт, есть и беспроводная 30 Вт.

Цена: от 30 999 рублей.

NOTE 60