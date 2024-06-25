Infinix привёз игровой смартфон среднего класса GT20 Pro в Россию

Опубликовано 25 июня 2024, 15:30
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Infinix привёз игровой смартфон среднего класса GT20 Pro в РоссиюС хорошей технологией охлаждения
"М.Видео-Эльдорадо" объявила о начале продаж смартфона Infinix GT 20 Pro. Устройство по цене 41 999 рублей оснащено AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц и разрешением 2436 x 1080 пикселей.
Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, изготовленном по 4-нм техпроцессу, и предлагает 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ. Он оснащен тройной камерой, включая 108-Мп основной сенсор с автофокусом и оптической стабилизацией, дополненный двойными 2-Мп сенсорами для макросъемки и датчиком глубины. За селфи отвечает 32-Мп фронтальная камера, способная записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду.
GT 20 Pro оснащен светодиодной подсветкой Mecha Loop, которая адаптируется во время игрового процесса. Система жидкостного охлаждения с графеновыми пластинами предотвращает перегрев.
Среди других особенностей - аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, Android 14.