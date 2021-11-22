Infinix привёз в Россию флагманский смартфон с 108 Мп по стартовой цене менее 22 тысяч рублей

108-Мп модуль с оптической стабилизацией изображения дополнен 8-Мп перископической камерой с 60-кратным зумом. Также есть широкоугольная линза с углом обзора 120 градусов и возможностью макросъёмки. У смартфона есть режим Super Moon Mode для съёмки Луны. Также на передней панели расположена 16-Мп селфи-камера с двойной вспышкой и алгоритмами бьютификации.

Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G95, оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с технологией быстрой зарядки 45 Вт. Смартфон может зарядиться на 40% за 15 минут.

Infinix ZERO X Pro начнёт продаваться 25 ноября 2021 года на TMall. Его рекомендованная розничная цена составит 29 990 рублей. Однако до 30 ноября устройство можно будет купить за 21 490 рублей.