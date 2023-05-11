Infinix привёз в Россию новое поколение бюджетных смартфонов: цены от 5990 руб

Infinix привёз в Россию новое поколение бюджетных смартфонов: цены от 5990 рубВкупе с обновлением серии HOT
Infinix объявила об официальном запуске в России своих последних моделей серии HOT - HOT 30 и HOT 30i: большой объем оперативной памяти, аккумулятора с возможностью быстрой зарядки и экран с плавной частотой обновления 90 Гц. Также новый «бюджетник» Infinix SMART 7HD.
HOT 30 будет доступен в двух вариантах: с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, с возможностью расширения до 16 ГБ, и объемом памяти 128 ГБ. С другой стороны, HOT 30i будет поставляться в трех вариантах: 4 ГБ ОЗУ с накопителем на 64 или 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ с накопителем на 128 ГБ. В честь запуска обе модели будут иметь специальные акционные цены до конца мая.
Infinix SMART 7HD, в свою очередь, – это смартфон «начального» уровня. По цене ₽7 990 (по промо-акции его можно будет приобрести всего за ₽5 990), он предлагает такие характеристики, как восьмиядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ хранилища и мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Серия HOT фокусируется на предоставлении расширенного игрового опыта, сотрудничая с такими популярными играми, как Mobile Legends Bang Bang. Благодаря процессору Helio G88 и оптимизированной сетевой технологии, HOT 30 обеспечивает плавный игровой процесс и длительное время автономной работы (вплоть до двух дней на одном зарядке). Смартфоны также предлагают неплохие возможности камеры с 50-мегапиксельным объективом и различными режимами съемки.
HOT 30 4/128 Гб: рекомендованная розничная цена ₽15 990, промо цена до конца мая: ₽12 990;
HOT 30 8/128 Гб: рекомендованная розничная цена ₽17 990, промо цена до конца мая: ₽14 990;
HOT 30i 4/64 Гб: рекомендованная розничная цена ₽9 990, промо цена до конца мая: ₽7 990;
HOT 30i 4/128 Гб: рекомендованная розничная цена ₽11 990, промо цена до конца мая: ₽9 990;
HOT 30i 8/128 Гб: рекомендованная розничная цена ₽13 990, промо цена до конца мая: ₽10 990;