Infinix привёз в Россию новое поколение бюджетных смартфонов: цены от 5990 руб

HOT 30 будет доступен в двух вариантах: с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, с возможностью расширения до 16 ГБ, и объемом памяти 128 ГБ. С другой стороны, HOT 30i будет поставляться в трех вариантах: 4 ГБ ОЗУ с накопителем на 64 или 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ с накопителем на 128 ГБ. В честь запуска обе модели будут иметь специальные акционные цены до конца мая.

Infinix SMART 7HD, в свою очередь, – это смартфон «начального» уровня. По цене ₽7 990 (по промо-акции его можно будет приобрести всего за ₽5 990), он предлагает такие характеристики, как восьмиядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ хранилища и мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч.