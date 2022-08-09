Infinix привёз в Россию тонкий недорогой смартфон Note 12 G88

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Infinix привёз в Россию тонкий недорогой смартфон Note 12 G88С аккумулятором на 5000 мАч
В России представили новый смартфон Infinix Note 12 (NFC) G88. Он стоит меньше 20 тысяч рублей и обладает неплохими характеристиками.
Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 1000 нит. Толщина его корпуса составляет всего 7,9 мм, а вес — 184,5 грамма. Устройство продаётся в трёх цветовых вариантах с матовым покрытием: чёрном, золотом и нежно-голубом.
В качестве аппаратной основы Infinix Note 12 (NFC) G88 выступает процессор MediaTek Helio G88. Есть 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти, которые можно расширить до 11 ГБ. В системе камер установлен главный датчик на 50 Мп. Фронтальная камера тут 16-Мп. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 33-Вт зарядки.
Infinix Note 12 (NFC) G88 оценён в 18 990 рублей. Увидеть полный список магазинов, где он продаётся, можно на официальном сайте Infinix в разделе «Где купить».