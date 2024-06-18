Infinix привёз в Россию улучшенный смартфон среднего класса Note 40 Pro+

Note 40 Pro+ 5G может похвастаться 108-Мп основной камерой с OIS и 32-Мп камерой фронтальной. Его аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт. В продаже с 18 июня в DNS и «М.Видео» по цене ₽36 990, до 9 июля действует предложение, снижающее цену до ₽31 990.

Покупатели могут выбрать черное стекляннное заднее покрытие или зеленый вариант из экокожи. Первые покупатели получат расширенную двухлетнюю гарантию.

Интересно, что в маркетинговой кампании запуска смартфонов участвует Александр Овечкин.