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15:50, 10 января 2023
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Infinix продлила новогодние скидки на смартфоны

До 15 января

Бренд смартфонов Infinix заявил, что новогодние скидки продлены до 15 января 2023 года. Снижение цены может достигать 40%.

Infinix продлила новогодние скидки на смартфоны

Фото: Infinix

Со скидками можно купить смартфоны всех линеек Infinix: от SMART начального уровня до флагманов серии ZERO. В акции участвуют и ноутбуки бренда.

Так, бюджетная модель SMART 6 PLUS временно стоит 5 990 рублей. Смартфон NOTE 12 2023 (G99) можно купить за 12 990 рублей вместо 19 990 рублей. А модель ZERO 20 с 60-Мп фронтальной камерой с оптической стабилизацией изображения оценена сейчас в 19 990 рублей вместо 26 990 рублей.

Полный список скидок можно посмотреть на сайте.

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