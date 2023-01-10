Infinix продлила новогодние скидки на смартфоны

Со скидками можно купить смартфоны всех линеек Infinix: от SMART начального уровня до флагманов серии ZERO. В акции участвуют и ноутбуки бренда.

Так, бюджетная модель SMART 6 PLUS временно стоит 5 990 рублей. Смартфон NOTE 12 2023 (G99) можно купить за 12 990 рублей вместо 19 990 рублей. А модель ZERO 20 с 60-Мп фронтальной камерой с оптической стабилизацией изображения оценена сейчас в 19 990 рублей вместо 26 990 рублей.

Полный список скидок можно посмотреть на сайте.