Информация о российской цене субфлагманского смартфона Samsung S21 FE утекла в сеть до анонса

Источник пишет, что смартфон представят 4 января, но информация о ценах уже есть. Базовый вариант с объёмом памяти 128 ГБ якобы будет стоить 59 990 рублей. А вариант с 256 ГБ уже оценён в 66 990 рублей.

Предшественник смартфона Galaxy S20 FE стоил 49 990 рублей за версию 6/128 ГБ.

Информация Mobiltelefon сходится с ранними слухами о стоимости Samsung Galaxy S21 FE в других регионах. СМИ писали, что в Ирландии модель будет стоить 769 евро (около 64 112 рублей) за версию 128 ГБ и 839 евро (почти 70 тысяч рублей) — за версию 256 ГБ.