Информация о российской цене субфлагманского смартфона Samsung S21 FE утекла в сеть до анонса

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Информация о российской цене субфлагманского смартфона Samsung S21 FE утекла в сеть до анонсаБудет дорого
Издание Mobiltelefon со ссылкой на источники сообщило цены на ещё не анонсированный смартфон Samsung Galaxy S21 FE. Если это правда, устройство дешёвым не будет.
Источник пишет, что смартфон представят 4 января, но информация о ценах уже есть. Базовый вариант с объёмом памяти 128 ГБ якобы будет стоить 59 990 рублей. А вариант с 256 ГБ уже оценён в 66 990 рублей.
Предшественник смартфона Galaxy S20 FE стоил 49 990 рублей за версию 6/128 ГБ.
Информация Mobiltelefon сходится с ранними слухами о стоимости Samsung Galaxy S21 FE в других регионах. СМИ писали, что в Ирландии модель будет стоить 769 евро (около 64 112 рублей) за версию 128 ГБ и 839 евро (почти 70 тысяч рублей) — за версию 256 ГБ.
Источник: Mobiltelefon