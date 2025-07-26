Инсайд: HONOR Magic 8 Pro получит огромный 7-дюймовый экран

Опубликовано 26 июля 2025, 19:001 мин.
Инсайд: HONOR Magic 8 Pro получит огромный 7-дюймовый экранПочти как планшет
Honor, по слухам, готовит к выпуску смартфон Magic 8 Pro с очень большим экраном — около 7 дюймов. Об этом сообщил известный инсайдер DigitalChatStation. По его словам, модель с экраном больше 6,9 дюйма может выйти до конца года.
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Если информация подтвердится, Magic 8 Pro станет одним из крупнейших смартфонов на рынке после Huawei Mate 20 X, который в 2018 году получил дисплей 7,2 дюйма.
Судя по всему, HONOR хочет повторить удачную идею своей бывшей материнской компании Huawei — создать смартфон с большим экраном и минимальными рамками.
Преимущества таких устройств очевидны: лучше видно текст и изображения, удобнее смотреть фильмы и работать сразу с несколькими приложениями. Кроме того, большой экран снижает нагрузку на глаза, так как изображение распределяется более «равномерно».
Также ходят слухи, что Honor работает и над компактной моделью — возможным Magic 8 mini. Однако её запуск, скорее всего, состоится не раньше следующего года.