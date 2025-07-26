Инсайд: HONOR Magic 8 Pro получит огромный 7-дюймовый экран

Если информация подтвердится, Magic 8 Pro станет одним из крупнейших смартфонов на рынке после Huawei Mate 20 X, который в 2018 году получил дисплей 7,2 дюйма.

Судя по всему, HONOR хочет повторить удачную идею своей бывшей материнской компании Huawei — создать смартфон с большим экраном и минимальными рамками.

Преимущества таких устройств очевидны: лучше видно текст и изображения, удобнее смотреть фильмы и работать сразу с несколькими приложениями. Кроме того, большой экран снижает нагрузку на глаза, так как изображение распределяется более «равномерно».

Также ходят слухи, что Honor работает и над компактной моделью — возможным Magic 8 mini. Однако её запуск, скорее всего, состоится не раньше следующего года.