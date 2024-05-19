Инсайд: iPhone 17 будет очень тонким и очень дорогим

По слухам, iPhone 17 будет иметь серьезный редизайн, напоминающий iPhone X, который может включать перемещение задних камер в верхнюю центральную часть устройства и более узкий Dynamic Island. Размер дисплея предположительно составит от 6,1 до 6,7 дюйма. Среди дополнительных характеристик могут быть алюминиевый корпус, чип A19 и улучшенная фронтальная камера.

Возможно, iPhone 17 Plus не войдет в линейку следующего года, в которой останется всего четыре модели. Эта более тонкая модель упоминалась в предыдущих отчетах аналитика цепочки поставок Apple Джеффа Пу и эксперта в области производства дисплеев Росса Янга, предполагавших 6,5-дюймовый экран.

Хотя Apple все еще тестирует несколько вариантов дизайна, возможные задержки могут отодвинуть выход этой модели на более поздний срок, чем 2025 год.