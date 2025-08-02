Инсайд: Oppo Find X9 получит батарею на 7000 мАч и перископную камеру

Одной из главных особенностей станет большая батарея на 7000 мАч. Пока неизвестно, с какой мощностью будет проводная зарядка, но поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт подтверждена. Основная камера получит 50-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Ожидается, что Oppo Find X9 будет работать на базе новой операционной системы Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Запуск серии Oppo Find X9 запланирован после китайских праздников в октябре.