Инсайд: Oppo Find X9 получит батарею на 7000 мАч и перископную камеру

Опубликовано 02 августа 2025, 18:401 мин.
Инсайд: Oppo Find X9 получит батарею на 7000 мАч и перископную камеруВыйдет в октябре
В Сети появились новые подробности о смартфоне Oppo Find X9, который, по слухам, представят уже в октябре этого года. Согласно последним утечкам: у телефона будет 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением около 1,5K и очень тонкими рамками со всех сторон. Под экраном расположится ультразвуковой сканер отпечатков. И это не всё.
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Одной из главных особенностей станет большая батарея на 7000 мАч. Пока неизвестно, с какой мощностью будет проводная зарядка, но поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт подтверждена. Основная камера получит 50-мегапиксельный перископический телеобъектив.
Ожидается, что Oppo Find X9 будет работать на базе новой операционной системы Android 16 с оболочкой ColorOS 16.
Запуск серии Oppo Find X9 запланирован после китайских праздников в октябре.