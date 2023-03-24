Инсайдер: Айфону с разъёмом USB-C быть, а вот AirPods изменений не получат

По словам Куо, AirPods Pro 2 с USB-C выйдут во втором-третьем кварталах 2023 года. А вот выпуск версии AirPods 2 и 3 с USB-C компания Apple в настоящее время не планирует.

Кроме того, известно, что этой осенью купертиновцы намерены перевести линейку iPhone 15 на USB-C. Apple внедряет этот разъём в свои продукты отчасти из-за нового законодательства в Европейском Союзе. Согласно правилам, компании должны выполнить требование до 28 декабря 2024 года.