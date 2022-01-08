Инсайдер: эволюция камер в смартфонах замедлится в 2022 году

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Инсайдер: эволюция камер в смартфонах замедлится в 2022 годуНазваны и причины
Последние несколько лет производители стремятся увеличить количество мегапикселей в камерах. Датчики с разрешением 108 Мп уже стали обыденным явлением в устройствах. Однако неожиданно производители сбавили обороты в мегапиксельной гонке и многие сделали ставку на сенсоры с разрешением 50 Мп. Почему же так произошло?
Дело не в здравом смысле. Как пишет известный инсайдер Digital Chat Station, виной всему дефицит комплектующих. Он заставил производителей ставить те комплектующие, которые есть в наличии. Производство 50-мегапиксельных сенсоров поставлено на поток и купить их не составляет труда. Поэтому их и стали добавлять в новые смартфоны.
Нехватка компонентов и станет причиной того, что в 2022 году мы не увидим эволюции на рынке смартфонов. Некоторые аналитики и вовсе говорят, что дефицит не прекратится до 2023 года. Другие всё же уверены, что ситуация улучшится во второй половине 2022 года. Кому верить — неясно.
Источник: Gizchina