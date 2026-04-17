Инсайдер: Honor начала тестировать аккумулятор для смартфонов на 11 000 мА·ч

Опубликовано 17 апреля 2026, 16:03
Инсайдер: Honor начала тестировать аккумулятор для смартфонов на 11 000 мА·чТелефон будет работать сутками напролет
Honor, по данным инсайдеров, начала пробный выпуск аккумулятора с номинальной ёмкостью около 10 700 мА·ч. СМИ пишут, что реальная ёмкость достигнет 11 000 мА·ч или «даже больше».
Для сравнения: недавняя модель Honor Power2 получила батарею на 10 080 мА·ч (поддерживает быструю зарядку 80 Вт) и может сам заряжать другие устройства. Производитель заявляет, что аккумулятора хватает более чем на 20 часов просмотра видео.
Официальных анонсов пока не было, но тестовое производство якобы уже идёт — значит, первый смартфон компании с батареей на 11 000 мА·ч «может появиться в ближайшие месяцы».