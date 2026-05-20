Инсайдер: Honor Power3 получит аккумулятор от 11 000 до 12 000 мА·ч

Опубликовано 20 мая 2026, 18:201 мин.
Инсайдер: Honor Power3 получит аккумулятор от 11 000 до 12 000 мА·чМного
Honor Power2 вышел с 10 080 мА·ч. Но компания на этом не собирается останавливаться, судя по всему. Согласно свежим слухам из Китая, Honor работает над Power3 с аккумулятором ёмкостью от 11 000 до 12 000 мА·ч. Точное значение пока не выбрали.
Что ещё известно о Honor Power3? Процессор — будущий MediaTek Dimensity 8600. Экран — плоский 6,8-дюймовый LTPS OLED с разрешением 1,5K.
Официальный анонс, скорее всего, состоится через несколько месяцев.
Прошлая модель получила быструю (80 Вт) зарядку и могла заряжать другие устройства (27 Вт). Смартфон защитили по стандартам IP68/IP69K и выдали ему Dimensity 8500 Elite, много памяти (12/256 или 12/512 ГБ), Android 16.