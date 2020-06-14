Инсайдер намекнул на разработку компанией Apple складного смартфона

В Twitter в очередной раз обсуждали iPhone с гибким экраном, и в дискуссию ввязался Джон Проссер (Jon Prosser), известный своими предсказаниями по поводу продукции Apple. Один из пользователей написал ему: «Моргни дважды, если они (прим. Apple) создают его (прим. складной iPhone)». Проссер, собственно, моргнул (то есть описал это действие).

Многие считают, что для Apple было бы хорошим решением объединить в одно устройство iPhone и iPad. Впрочем, ничего утверждать мы пока не можем. Будем ждать возможных анонсов от компании из Купертино.