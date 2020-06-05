Инсайдер назвал дату анонса следующего флагманского смартфона Samsung

Информацией поделился известный инсайдер Ice Universe. По его словам, очередное мероприятие Unpacked состоится 5 августа. Презентация пройдёт онлайн.

Помимо серии Galaxy Note 20 во время мероприятия можно ожидать показ: складных смартфонов Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, планшетов Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, а также «умных» часов Galaxy Watch 2.

По слухам, модель Galaxy Note 20 Plus/Ultra получит экран диагональю 6,87 дюйма, разрешением 3096 x 1444 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Работать устройство будет на процессоре Exynos 992 или Snapdragon 865. В камере будет установлен датчик изображения разрешением 108 Мп, перископный модуль на 13 Мп и ультраширокоугольный на 12 Мп.