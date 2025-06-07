Инсайдер: никакого Galaxy Z Fold7 Ultra не существует, это маркетинговый ход

По словам Джамбора, Samsung использует термин «ультра» лишь для описания улучшений в стандартной версии Galaxy Z Fold7. Это маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к устройству перед презентацией, которая ожидается в начале июля в Нью-Йорке.

Вместо Ultra-модели компания выпустит три устройства: Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и более доступный Z Flip7 FE.

Galaxy Z Fold7 может получить улучшенную камеру на 200 МП, тонкий корпус, большой внутренний экран (8,2 дюйма) и мощный чип Snapdragon 8 Elite. Flip7 и Flip7 FE, по слухам, будут работать на Exynos и получат увеличенный внешний экран.

Все новинки, как ожидается, выйдут с обновлённой оболочкой One UI 8 на Android 16. Больше подробностей станет известно ближе к официальному мероприятию.