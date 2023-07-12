Инсайдер о Xiaomi 14: рамки других смартфонов выглядят дешево

13:11, 12 июля 2023
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Инсайдер о Xiaomi 14: рамки других смартфонов выглядят дешевоОни задали новую планку
Инсайдер Ice Universe прокомментировал экран новейшего флагмана Xiaomi 14, отметив, что после его выхода он не сможет высоко оценивать другие смартфоны.
«До Xiaomi 14 мне было трудно интересоваться дизайном телефонов на Android. После выхода Xiaomi 14-й серии я, возможно, буду еще меньше интересоваться другими мобильными телефонами», – пишет известный инсайдер Ice Universe.
Так, по его словам, Xiaomi 14 установит новый стандарт, а все остальные мобильные телефоны должны двигаться в том же направлении. В противном случае «людям это будет неинтересно».
«Я видел Xiaomi 14, и мне кажется, что рамка слишком широкая и слишком дешевая, когда я вижу другие мобильные телефоны», – подытожил инсайдер на своей странице в Twitter.