Инсайдер о Xiaomi 14: рамки других смартфонов выглядят дешево

«До Xiaomi 14 мне было трудно интересоваться дизайном телефонов на Android. После выхода Xiaomi 14-й серии я, возможно, буду еще меньше интересоваться другими мобильными телефонами», – пишет известный инсайдер Ice Universe.

Так, по его словам, Xiaomi 14 установит новый стандарт, а все остальные мобильные телефоны должны двигаться в том же направлении. В противном случае «людям это будет неинтересно».

«Я видел Xiaomi 14, и мне кажется, что рамка слишком широкая и слишком дешевая, когда я вижу другие мобильные телефоны», – подытожил инсайдер на своей странице в Twitter.