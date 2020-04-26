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Инсайдер объяснил, почему Apple нельзя обвинять в замедлении процессора iPhone SE 2020
Надо ещё учитывать и объём RAM
Как известно, новый смартфон Apple начального уровня оснащён чипсетом A13 Bionic, таким же, как у iPhone 11 Pro. Недавно в сети появились тесты производительности этих моделей, по результатам которых компанию уличили в занижении быстродействия чипа новинки. Теперь инсайдер объяснил, почему Apple нельзя обвинять в замедлении процессора iPhone SE 2020.
Известный информатор Джон Проссер (Jon Prosser) опубликовал в своём Twitter скриншот с новостью о замедлении и призвал всех успокоиться. Он написал, что процессор A13 в iPhone SE 2020 не работает на пониженной скорости. Дело в том, что эта модель просто имеет на 25% меньше оперативной памяти, чем iPhone 11 или 11 Pro.
Кроме того, Проссер отметил, что речь идёт о разнице лишь в 5%.