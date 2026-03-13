Телефоны
Опубликовано 13 марта 2026, 07:16
1 мин.

Инсайдер опроверг часть слухов об iPhone 18 Pro

Может не получить уменьшенный Dynamic Island
Ранее предполагалось, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат уменьшенный вырез под Dynamic Island. Для этого якобы датчик Face ID скрыли бы под экран. Однако новые данные от инсайдера говорят об обратном.
© Apple

По данным Digital Chat Station, дизайн выреза в верхней части экрана останется таким же, как у моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Переход на скрытые под дисплеем датчики возможно отложат до следующего поколения.

Эксперты предполагают, что, если это правда, то Apple таким образом попытается «нивелировать» стоимость производства и удержать цену устройств на прежнем уровне. Скрытые датчики под экраном слишком дорогие.

Сообщается также, что размеры и форма экранов останутся такими же, как у предыдущих моделей.

При этом некоторые обновления всё же ожидаются. Смартфоны скорее всего получат новый процессоре A20 Pro, созданный по 2-нанометровому техпроцессу. Также возможно появление камеры с регулируемой диафрагмой и увеличенной батареи.