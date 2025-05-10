Инсайдер поделился габаритами и фото экрана складного Samsung Galaxy Z Fold7

Ключевой особенностью станет внутренний складной экран с рамками всего 1 мм — значительное сокращение по сравнению с 1,9 мм у Z Fold6. Тонкие рамки (или безели) — это края вокруг дисплея, и их уменьшение создаёт более “современный” вид и, самое главное, увеличивает полезную площадь экрана. Внешний дисплей вырастет до 6,5 дюйма (с 6,3), а внутренний — до 8 дюймов (с 7,6).