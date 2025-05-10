Инсайдер поделился габаритами и фото экрана складного Samsung Galaxy Z Fold7

Опубликовано 10 мая 2025, 19:301 мин.
Инсайдер поделился габаритами и фото экрана складного Samsung Galaxy Z Fold7Утечка раскрывает тонкий дизайн и уменьшенные рамки
Samsung готовит Galaxy Z Fold7, и новая утечка от инсайдера Ice Universe раскрывает его габариты и другие особенности. Смартфон станет самым тонким складным устройством компании, с размерами 158,4 x 143,1 x 3,9 мм в разложенном виде. По сравнению с Z Fold6 (153,5 x 132,6 x 5,6 мм) он выше, шире и тоньше, обойдя даже Z Fold Special Edition (4,9 мм). В сложенном состоянии толщина составит 8,9 мм.
© Ice Universe
Ключевой особенностью станет внутренний складной экран с рамками всего 1 мм — значительное сокращение по сравнению с 1,9 мм у Z Fold6. Тонкие рамки (или безели) — это края вокруг дисплея, и их уменьшение создаёт более “современный” вид и, самое главное, увеличивает полезную площадь экрана. Внешний дисплей вырастет до 6,5 дюйма (с 6,3), а внутренний — до 8 дюймов (с 7,6).
Ожидается, что Z Fold7 дебютирует в июле 2025 года с чипом Snapdragon 8 Elite и камерой на 200 МП. Однако батарея останется на уровне 4400 мАч, а зарядка — 25 Вт.