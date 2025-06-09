Инсайдер поделился изображениями бюджетного Honor X6c и его характеристиками

Инсайдер поделился изображениями бюджетного Honor X6c и его характеристикамиПервые фото и характеристики
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Внешне смартфон похож на предшественника: сзади — квадратный блок камер и прямые углы. Но спереди изменился дизайн — вместо каплевидного выреза теперь круглое отверстие под фронтальную камеру. Также появилась новая кнопка для запуска функций искусственного интеллекта, например, «AI Eraser» для удаления нежелательных объектов на фото. Телефон будет доступен в зелёном, чёрном и белом цветах.
Экран — 6,61 дюйма, TFT LCD с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1604×720 пикселей. Защита от воды по стандарту IP64.
Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G81 с поддержкой 4G, а в качестве системы используется Android 15 с оболочкой Magic OS 9.0. Основная камера — 50 МП, вторая — для дополнительных функций, например макро, фронтальная — 5 МП.
Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч (в некоторых регионах — 5300 мАч) поддерживает быструю зарядку 35 Вт. Официального анонса Honor пока не делала.