Инсайдер поделился окном глобального релиза смартфона OnePlus Nord 5

Считается, что новые модели будут переименованными версиями недавно представленных в Китае смартфонов серии Ace 5. Nord 5, скорее всего, будет аналогом Ace 5 Ultra, а Nord CE 5 — похож на Ace 5 Racing Edition.

Ace 5 Ultra оснащён мощным чипом Dimensity 9400+, двумя основными камерами по 50 МП, большим аккумулятором на 6700 мАч и 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц.

Ace 5 Racing Edition получил более простой чип Dimensity 9400e, но ещё большую батарею — 7100 мАч, а также экран 6,77 дюйма с частотой 120 Гц.

В глобальных версиях могут быть некоторые отличия.