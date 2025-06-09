Инсайдер поделился окном глобального релиза смартфона OnePlus Nord 5

Опубликовано 09 июня 2025, 21:451 мин.
Инсайдер поделился окном глобального релиза смартфона OnePlus Nord 5И Nord CE 5 могут выйти в июле
OnePlus готовится к мировому запуску новых смартфонов среднего класса — Nord 5 и Nord CE 5. По данным инсайдера Йогеша Брара, презентация может состояться в конце июня или в начале июля 2025 года.
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Считается, что новые модели будут переименованными версиями недавно представленных в Китае смартфонов серии Ace 5. Nord 5, скорее всего, будет аналогом Ace 5 Ultra, а Nord CE 5 — похож на Ace 5 Racing Edition.
Ace 5 Ultra оснащён мощным чипом Dimensity 9400+, двумя основными камерами по 50 МП, большим аккумулятором на 6700 мАч и 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц.
Ace 5 Racing Edition получил более простой чип Dimensity 9400e, но ещё большую батарею — 7100 мАч, а также экран 6,77 дюйма с частотой 120 Гц.
В глобальных версиях могут быть некоторые отличия.