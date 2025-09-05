Инсайдер поделился рендерами и размерами Galaxy S26 Ultra

Опубликовано 05 сентября 2025, 18:311 мин.
Инсайдер поделился рендерами и размерами Galaxy S26 UltraБолее округлые углы и новые размеры
Появились рендеры и утечки размеров Samsung Galaxy S26 Ultra, которые дают представление о дизайне будущего флагмана. Рендер как минимум показывает, что углы телефона стали более закругленными по сравнению с S25 Ultra.
Утекшие размеры телефона: 163,4×77,9×7,9 мм, то есть S26 Ultra немного выше и шире, но тоньше S25 Ultra (8,2 мм). Также есть информация о возможных характеристиках: камера на 200 МП с широкой диафрагмой, экран с функцией защиты приватности, батарея на 5000 мАч и проводная зарядка мощностью 60 Вт.
Запуск устройства ожидается в январе 2026 года.