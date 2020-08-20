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Инсайдер подтвердил скорый выход первого смартфона Huawei без Android
На собственной операционке
Аналитик-инсайдер Ма Цзихуа (Ma Jihua) подтвердил, что Huawei скоро, до конца года, выпустит свой первый смартфон без Android. Он будет работать под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.
До конца года же, по словам аналитика, должна состояться презентация самой версии HarmonyOS для смартфонов. Журналисты ожидают, что Huawei расскажет об операционной системе на конференции для разработчиков HDC 2020, которая состоится с 10 по 12 сентября. В целом, на мероприятии ожидали анонс HarmonyOS 2.0, платформы, способной работать на различных устройствах.
Стоит отметить, что недавно другие источники из цепочки поставок тоже говорили о том, что Huawei готова выпустить первый смартфон на HarmonyOS.
Напомним, в мае прошлого года китайская компания попала в «чёрный список» министерства торговли США и потеряла доступ к сервисам Google.