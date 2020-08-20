Инсайдер подтвердил скорый выход первого смартфона Huawei без Android

До конца года же, по словам аналитика, должна состояться презентация самой версии HarmonyOS для смартфонов. Журналисты ожидают, что Huawei расскажет об операционной системе на конференции для разработчиков HDC 2020, которая состоится с 10 по 12 сентября. В целом, на мероприятии ожидали анонс HarmonyOS 2.0, платформы, способной работать на различных устройствах.

Стоит отметить, что недавно другие источники из цепочки поставок тоже говорили о том, что Huawei готова выпустить первый смартфон на HarmonyOS.

Напомним, в мае прошлого года китайская компания попала в «чёрный список» министерства торговли США и потеряла доступ к сервисам Google.