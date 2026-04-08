Телефоны
Опубликовано 08 апреля 2026, 12:47
1 мин.

Инсайдер показал макеты складного iPhone

Выглядит чуть иначе аналогов
В Сети появились фотографии макетов складного iPhone рядом с макетам iPhone 18 Pro‌ и ‌Pro‌ Max. Т.н. iPhone Fold будет короче и шире складных устройств Samsung.
Инсайдер показал макеты складного iPhone
© Sonny Dickson

По слухам, внутренний дисплей составит 7,8 дюйма, а внешний — 5,3 дюйма. Внешний экран получит круглое отверстие для камеры. Сзади разместятся две камеры, вспышка и микрофон.

Когда ждать новинку? СМИ говорят о второй половине года. Один из аналитиков предполагает, что складной iPhone покажут в сентябре вместе с iPhone 18 Pro, а в продажу он поступит только в декабре.

Инсайдер показал макеты складного iPhone

© Sonny Dickson

Для новой модели в iOS 27 готовят специальные функции: разделение экрана на две части и многозадачность, как у iPad.

Цена, вероятно, будет больше 2000 долларов.