Инсайдер показал первую раскладушку Infinix

Инсайдер показал первую раскладушку InfinixИ раскрыл характеристики
По словам Paras Guglani, Zero Flip будет оснащен внещним 3,6-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1056×1066 пикселей. В развернутом состоянии пользователи смогут насладиться более крупным 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2640 пикселей, также поддерживающим частоту обновления 120 Гц и технологию LTPO.
Его толщина в раскрытом состоянии составит всего 7,64 мм, а в сложенном — 16,04 мм (чуть толще Samsung Z Fold 6). В этой дополнительной толщине разместился хороший аккумулятор на 4 720 мАч.
Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020, в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью до 512 ГБ. Набор камер включает двойную 50-Мп систему и 50-Мп селфи-камеру.
Возможности подключения включают в себя 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB-C. Есть боковой датчик отпечатков пальцев. Варианты расцветки — Rock Black (черный) и Blossom Glow (розовый).