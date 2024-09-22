Инсайдер показал первую раскладушку Infinix

По словам Paras Guglani, Zero Flip будет оснащен внещним 3,6-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1056×1066 пикселей. В развернутом состоянии пользователи смогут насладиться более крупным 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2640 пикселей, также поддерживающим частоту обновления 120 Гц и технологию LTPO.

Его толщина в раскрытом состоянии составит всего 7,64 мм, а в сложенном — 16,04 мм (чуть толще Samsung Z Fold 6). В этой дополнительной толщине разместился хороший аккумулятор на 4 720 мАч.