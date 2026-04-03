Инсайдер показал рендеры складного Huawei Pura X2 необычного формата

Опубликовано 03 апреля 2026, 10:401 мин.
Инсайдер показал рендеры складного Huawei Pura X2 необычного форматаВозможный дизайн камеры
В этом месяце Huawei вроде как “должна” представить новый складной Pura X2. Пока компания хранит молчание, инсайдеры делятся возможными изображениями устройства.
Один из известных авторов утечек под ником FixedFocus опубликовал набросок. На рисунках видно, что задняя панель телефона получит крупный блок с камерами. Внутри этого блока расположены три датчика по горизонтали, вспышка находится с правого края. Спереди у телефона — один маленький вырез для камеры в верхней части экрана.
По слухам, у Huawei есть две складные модели в разработке. Одна станет прямым продолжением Pura X (известным своим необычным широким форм-фактором), а другая, возможно, составит конкуренцию будущему складному iPhone.