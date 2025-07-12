Инсайдер показал складывающийся втрое смартфон Tecno Phantom Ultimate G Fold

Инсайдер показал складывающийся втрое смартфон Tecno Phantom Ultimate G FoldС тройным сгибом внутрь
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Главная особенность — двойной внутренний сгиб. В отличие от других моделей, где экран сворачивается наружу и может повредиться, здесь он остаётся защищён внутри. Когда смартфон полностью развёрнут, экран становится плоским и цельным.
Для повседневного использования предусмотрен внешний экран, позволяющий принимать звонки, писать сообщения и пользоваться приложениями без необходимости разворачивать устройство. Устройство также поддерживает фиксацию под разными углами, как у ноутбуков.
Несмотря на сложную конструкцию с двумя шарнирами и двумя экранами, Tecno утверждает, что смартфон очень тонкий, возможно, самый тонкий среди тройных складных моделей (их не так много, справедливости ради).
Официальная презентация концепта намечена на середину июля.