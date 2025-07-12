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Опубликовано 12 июля 2025, 05:45
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Инсайдер показал складывающийся втрое смартфон Tecno Phantom Ultimate G Fold

С тройным сгибом внутрь
Tecno не так давно показала концепт своего нового складного смартфона — Phantom Ultimate G Fold, отличающегося необычным дизайном с тройным сгибом внутрь. Теперь инсайдер поделился его новыми изображения.
Инсайдер показал складывающийся втрое смартфон Tecno Phantom Ultimate G Fold

© Ice Universe

Главная особенность — двойной внутренний сгиб. В отличие от других моделей, где экран сворачивается наружу и может повредиться, здесь он остаётся защищён внутри. Когда смартфон полностью развёрнут, экран становится плоским и цельным.

Для повседневного использования предусмотрен внешний экран, позволяющий принимать звонки, писать сообщения и пользоваться приложениями без необходимости разворачивать устройство. Устройство также поддерживает фиксацию под разными углами, как у ноутбуков.

Инсайдер показал складывающийся втрое смартфон Tecno Phantom Ultimate G Fold

© Ice Universe

Несмотря на сложную конструкцию с двумя шарнирами и двумя экранами, Tecno утверждает, что смартфон очень тонкий, возможно, самый тонкий среди тройных складных моделей (их не так много, справедливости ради).

Официальная презентация концепта намечена на середину июля.