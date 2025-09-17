Инсайдер показал живые фото доступного Vivo V60e

Смартфон обещает прочный корпус с защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а экран прикрыт стеклом Diamond Shield.

Устройство будет получать три крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности. Также есть ИК-передатчик и NFC. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300, а варианты памяти включают 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Одной из главных особенностей станет батарея на 6500 мА·ч с поддержкой 90 Вт проводной зарядки.