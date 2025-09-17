Инсайдер показал живые фото доступного Vivo V60e

Опубликовано 17 сентября 2025, 19:251 мин.
Инсайдер показал живые фото доступного Vivo V60eУтечки о дизайне, характеристиках и цене
После vivo V60 в августе у компании появится более доступная модель V60e. В Сети появились живые фотографии смартфона и часть его характеристик. V60e, по слухам, будет доступен в Noble Gold и Elite Purple, на утечках показан второй вариант.
© 91mobile
Смартфон обещает прочный корпус с защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а экран прикрыт стеклом Diamond Shield.
Устройство будет получать три крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности. Также есть ИК-передатчик и NFC. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300, а варианты памяти включают 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Одной из главных особенностей станет батарея на 6500 мА·ч с поддержкой 90 Вт проводной зарядки.
Точная дата выхода V60e пока неизвестна, но предполагаемая стартовая цена — 28 999 индийских рупий (примерно 27 500 рублей).