Инсайдер предсказал скорый выход Android-смартфонов с одинаковыми узкими рамками

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Инсайдер предсказал скорый выход Android-смартфонов с одинаковыми узкими рамкамиЭто может стать стандартом
Известный инсайдер под ником Ice universe сообщил, что Samsung уже работает над решением, которое позволит делать одинаковые по толщине рамки у смартфонов.
По словам Ice universe, это станет трендом для флагманских Android-моделей. Samsung Display уже готовится к внедрению этого, поэтому повсеместного применения можно ожидать уже в следующем году.
Ice universe также прикрепил изображение, которое показывает, как будут выглядеть передние панели смартфонов:
Не до конца ясно, имел ли инсайдер в виду, что вырезы в экране тоже будут убраны. Судя по картинке и упоминанию Samsung Display, можно предположить, что так и будет. Но мы пока не будем спешить с выводами. Технология подэкранных камер пока достаточно дорогая (что, впрочем, не проблема для флагманов) и отчасти экспериментальная.