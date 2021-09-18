Инсайдер предсказал скорый выход Android-смартфонов с одинаковыми узкими рамками

По словам Ice universe, это станет трендом для флагманских Android-моделей. Samsung Display уже готовится к внедрению этого, поэтому повсеместного применения можно ожидать уже в следующем году.

Ice universe также прикрепил изображение, которое показывает, как будут выглядеть передние панели смартфонов: