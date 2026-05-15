Инсайдер: процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет дороже бюджетных смартфонов

Qualcomm, похоже, разделит флагманские чипы на два уровня: обычный и тот самый Pro. Он будет ставиться только в «ультра-флагманы» — Galaxy S27 Ultra, Xiaomi 18 Ultra и т. д.

По данным Abhishek Yadav, 8 Elite Gen 6 Pro обойдётся производителям более чем в 300 долларов. Для сравнения: в 2022 году топовые процессоры Qualcomm стоили около 120−130 долларов.

Ждём подорожания смартфонов. И неважно, каких — среднебюджетных или дорогих.