Инсайдер раскрыл цены доступного смартфона Xiaomi с 50-кратным зумом

Речь идёт о Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Информацией о стоимости новинки поделился инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal).

Если верить его информации, то версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти будет стоить примерно $324 в Китае. Вариант с 8 ГБ + 256 ГБ оценён в $423. Также будут промежуточные версии с другими наборами памяти.

Напомним, от Xiaomi Mi 10 Youth Edition ожидают не только 50-кратный зум, но и 6,57-дюймовый fullHD+ экран, а также процессор Snapdragon 765G 5G. Кроме того, вчера мы писали о любопытных возможностях искусственного интеллекта камеры смартфона.