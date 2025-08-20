Инсайдер раскрыл цветовую линейку серии Honor Magic 8

Для сравнения: предыдущая серия Magic 7 предлагала больше вариантов — до пяти у стандартной модели и четыре у Pro-версии, а версия RSR Porsche Design имела два особых оттенка.

Помимо дизайна, утечка раскрыла и другие улучшения. Все модели Magic 8 получат:

Перископическую камеру для съёмки с увеличением.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Беспроводную зарядку.

Эти функции станут стандартными для всей серии. Однако технология 3D-распознавания лица ожидается только в топовой версии Magic 8 Ultra.

Pro-модель, по слухам, получит плоский экран 6,58 дюйма с круглым вырезом под селфи-камеру. В линейке также появятся Magic 8 Mini и Magic 8 Ultra, которые могут дебютировать в первой половине 2026 года.

Основные модели серии должны выйти уже осенью 2025 года.