Инсайдер раскрыл характеристики iPhone 14 Pro

Сообщается, что iPhone 14 Pro будет оснащён 6,06-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2532 × 1170 пикселей. Однако другой инсайдер Росс Янг, похоже, уверен, что эти цифры не совсем точны, и утверждает, что размер дисплея iPhone 14 Pro немного увеличится.

Что касается камер, то модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат основные камеры на 48 Мп. Дополнять их будут сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и телеобъектив на 12 Мп.

Объём памяти смартфона будет варьироваться от 128 ГБ до 1 ТБ, как и в iPhone 13 Pro. Интересно, что инсайдер утверждает, будто скачок цен неизбежен. Модель в комплектации 6/128 ГБ будет стоить 1099 долларов. Аналогичный iPhone 13 Pro стоил 999 долларов.