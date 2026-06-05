Инсайдер раскрыл характеристики камер Xiaomi 18 Pro Max

Акцент на технологии LOFIC нового поколения. Она помогает камере лучше передавать детали и цвета при сложном освещении. Интерес вызывает и телевик. Так, в тестовых образцах стоит 200-мегапиксельный датчик размером 1/1,56 дюйма.

Что ещё известно о Xiaomi 18 Pro Max?

Экран 6,9 дюйма, плоский.

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Батарея около 8500 мА·ч, быстрая зарядка 100 Вт по проводу и 50 Вт — без.

HyperOS 4 на базе Android 17.

Сзади сохранится небольшой дополнительный экран, который теперь будет работать как умное окно с ИИ.