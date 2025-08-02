Инсайдер раскрыл полные характеристики Samsung Galaxy S25 FE

Экран у Galaxy S25 FE будет 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для защиты предусмотрено стекло Gorilla Glass Victus и водонепроницаемость по стандарту IP68.

Новинка получит процессор Exynos 2400 и два варианта памяти: 8 ГБ оперативной с 128 или 256 ГБ встроенной. Аккумулятор увеличится до 4500 мАч и будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную на 15 Вт.

Основная камера состоит из трёх модулей: главный — 50 Мп с оптической стабилизацией, 12 Мп — ультраширокоугольный и 8 Мп — телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и стабилизацией. Для селфи предусмотрена 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон выйдет на Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8 и функциями искусственного интеллекта Galaxy AI. Цвета корпуса — ледяной синий, чёрный, белый и тёмно-синий.

Цена ожидается около 600 долларов.