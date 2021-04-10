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Сегодня в 16:20
Инсайдер раскрыл технологические «фишки» будущего смартфона Xiaomi Mi Mix4
У аппарата будет подэкранная камера
В апреле Xiaomi обещала представить новый смартфон линейки Mi Mix, и вопреки ожиданиям некоторых, это оказался складной Mi Mix Fold. Однако, если верить инсайдерам, компания готовит к выходу и Mi Mix4. Сегодня известный информатор раскрыл технологические «фишки» будущего смартфона.
Инсайдер Ice Universe написал в Twitter, что он на 100% подтверждает, что Mi Mix4 будет использовать технологию UPC (камера под дисплеем). Также, по информации источника, в смартфоне будет установлен, скорее всего, изогнутый экран.
Кроме того, Ice Universe поделился неофициальными рендерами Xiaomi Mi Mix4, которые визуализируют его утверждения. Если эта информаци правдива, то будущий смартфон китайского производителя будет выглядеть весьма футуристично, без каких-либо вырезов в экране.
Ice Universe
Когда Xiaomi представит новинку, пока неясно.