Инсайдер раскрыл технологические «фишки» будущего смартфона Xiaomi Mi Mix4

Инсайдер Ice Universe написал в Twitter, что он на 100% подтверждает, что Mi Mix4 будет использовать технологию UPC (камера под дисплеем). Также, по информации источника, в смартфоне будет установлен, скорее всего, изогнутый экран.

Кроме того, Ice Universe поделился неофициальными рендерами Xiaomi Mi Mix4, которые визуализируют его утверждения. Если эта информаци правдива, то будущий смартфон китайского производителя будет выглядеть весьма футуристично, без каких-либо вырезов в экране.