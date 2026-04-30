Инсайдер рассказал, что слияние OnePlus и realme уже произошло

Опубликовано 30 апреля 2026, 12:461 мин.
Инсайдер рассказал, что слияние OnePlus и realme уже произошлоПока без официальной информации
Появилась информация о случившемся слиянии брендов OnePlus и realme. Официального подтверждения нет, но Digital Chat Station пишет, что компании уже начали работать как единая структура.
© OnePlus / realme
Согласно утечкам, будет создан общий центр разработки продуктов, который объединит команды обеих компаний — как на внутреннем китайском рынке, так и за рубежом. Руководителем этого направления, по слухам, станет Ли Цзе, президент OnePlus в Китае. Он будет подчиняться основателю OnePlus Питу Лау. Заместителем назначен бывший вице-президент realme Ван Вэй.
Кроме того, маркетинг и сервисные подразделения двух брендов также объединят в отдельное направление. Его возглавит основатель realme Ли Бинчжун.
Неясно, как это скажется на продуктах. Но пожелаем удачи.