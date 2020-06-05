Инсайдер рассказал о флагманских смартфонах 2021 года

Уже давно было известно, что во флагманах 2021-го будет установлен процессор Snapdragon 875. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, уже сейчас идёт разработка нескольких смартфонов с данной платформой. При этом устройства также получат подэкранные фронтальные камеры.

Как пишет издание iXBT.com, которое предоставило перевод китайского источника, упомянутые смартфоны не будут относиться к сегменту наиболее дорогостоящих устройств. Впрочем это звучит довольно странно, и может оказаться ошибкой.

В iXBT.com также указали, что Digital Chat Station нередко делится информацией, которая впоследствии оказывается правдивой.